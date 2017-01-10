Автобус съехал в кювет и перевернулся в Волынской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Камень-Каширском районе автобус съехал в кювет и перевернулся, никто не пострадал. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Волынской области.
Сообщение поступило в полицию от фельдшера скорой помощи Камень-Каширской райбольницы. Он сообщил, что в 09:40 на автодороге сообщением "Камень-Каширский - Седлище" произошло ДТП. В ркзультате ДТП никто не пострадал.
Полицейские выяснили, что 49-летний водитель автобуса марки "Неоплан", находился вне маршрута и направлялся вместе со своим помощником в поселок Любешов для проведения ремонта транспортного средства. Близ села Пнивно Камень-Каширского района, в результате заноса, водитель не справился с управлением, съехал в кювет. Автобус перевернулся.
Сведения полиция зарегистрировала в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.
Проводится проверка.