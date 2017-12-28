Автобус з китайськими туристами потрапив у ДТП в Ісландії: є загиблий і постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Неподалік від ісландської столиці Рейк’явіка внаслідок зіткнення туристичного автобуса з легковим автомобілем одна людина загинула, ще 12 — постраждали, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Після зіткнення із легковим автомобілем, у якому подорожували туристи з Литви, автобус вилетів із головної туристичної дороги приблизно у 250 км на схід від столиці Рейк’явіка. Пасажири легкового автомобіля залишилися неушкодженими”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що автобус перевозив близько 50 китайських туристів. 12 з них постраждали і госпіталізовані до найближчої лікарні вертольотом.
“Один китайський турист помер на місці”, — повідомляє видання.
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