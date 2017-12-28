Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Исландии: есть погибший и пострадавшие

“После столкновения с легковым автомобилем, в котором путешествовали туристы из Литвы, автобус вылетел с главной туристической дороги примерно в 250 км к востоку от столицы Рейкьявика. Пассажиры легкового автомобиля остались невредимыми”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что автобус перевозил около 50 китайских туристов. 12 из них пострадали и госпитализированы в ближайшую больницу на вертолете.

“Один китайский турист скончался на месте”, — сообщает издание.

Как сообщал УНН, в Киеве внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе.