Авто насмерть збило жінку в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні, 10 листопада, близько 6:00 по вул. Євгена Тельнова у Кропивницькому, автомобіль Daewoo Lanos збив жінку. Від отриманих травм людина померла на місці. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
“Тіло жінки лежало на зупинці навпроти АТБ, де паркуються тролейбуси”, — повідомило джерело.
Згідно з інформацією, жінка переходила дорогу в невстановленому місці.
Кореспонденту УНН також повідомили, що тіло тривалий час лежало напівприкрите під дощем.