Авто насмерть сбило женщину в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня, 10 ноября, около 6:00 по ул. Евгения Тельнова в Кропивницком, автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.