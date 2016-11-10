Авто насмерть сбило женщину в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня, 10 ноября, около 6:00 по ул. Евгения Тельнова в Кропивницком, автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
"Тело женщины лежало на остановке напротив АТБ, где паркуются троллейбусы", - сообщил источник.
Согласно информации, женщина переходила дорогу в неустановленном месте.
Корреспонденту УНН также сообщили, что тело долгое время лежало полуприкрытым под дождем.