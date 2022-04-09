Австрія надасть Україні техніку для ДСНС – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Австрія надасть Україні техніку, яка допоможе в роботі працівникам ДСНС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Австрії, передає кореспондент УНН.
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"Я хочу подякувати Австрії й особисто керівництву держави не лише за гуманітарну допомогу, а також за ту техніку, яка допоможе й для роботи сьогодні після вторгнення рф, й для роботи працівників наших ДСНС тощо. І пожежні машини", - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський у Києві сьогодні, 9 квітня обговорив з канцлером Австрії посилення санкційного тиску на росію та членство України в ЄС.