Австрія надасть Україні техніку для ДСНС – Зеленський

Цитата

"Я хочу подякувати Австрії й особисто керівництву держави не лише за гуманітарну допомогу, а також за ту техніку, яка допоможе й для роботи сьогодні після вторгнення рф, й для роботи працівників наших ДСНС тощо. І пожежні машини", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський у Києві сьогодні, 9 квітня обговорив з канцлером Австрії посилення санкційного тиску на росію та членство України в ЄС.