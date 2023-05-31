Авіація ЗСУ за добу завдала 9 ударів по окупантам та їх військовій техніці

Цитата

«Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Нашими захисниками було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Доповнення

29 травня ввечері було завдано ударів по ворожим позиціям у Юр'ївці. Як наслідок знищено близько 100 окупантів.