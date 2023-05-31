Авіація ЗСУ за добу завдала 9 ударів по окупантам та їх військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Цитата
«Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Нашими захисниками було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.
Доповнення
29 травня ввечері було завдано ударів по ворожим позиціям у Юр'ївці. Як наслідок знищено близько 100 окупантів.