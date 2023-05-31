Авиация ВСУ за сутки нанесла 9 ударов по оккупантам и их военной технике

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«Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Нашими защитниками было уничтожено 2 вражеских разведывательных БпЛА», - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

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29 мая вечером были нанесены удары по вражеским позициям в Юрьевке. В результате уничтожено около 100 оккупантов.