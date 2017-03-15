Авдіївка знову без електропостачання через обстріли

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на 7 годину 15 березня централізоване електропостачання відсутнє, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС Донецької області.

"Станом на 7 годину 15 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі обє'мом 4 тис м.куб.", - йдеться в повідомленні ДСНС.

У відомстві зазначили, що об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення забезпечуються електроенергією від 7 генераторів ДСНС.

До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 24 чоловік та 8 одиниць техніки. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

В ДСНС нагадали, що 14 березня в результаті бойових дій, сталося пошкодження високовольтної ліній електропередач 110 кВ, внаслідок чого припинено електропостачання до міста Авдіївка (близько 22 тис. населення), а також до Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

Як повідомляв УНН, бойовики за добу 106 разів обстріляли сили АТО.

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