Аварія на Видубичах у Києві: з'явилися нові кадри з місця падіння фури з мосту

Водій фури, що зірвалася з мосту у Києві, попередньо, не впорався з керуванням внаслідок поганого самопочуття, повідомили у ГУ ДСНС у Києві деталі ДТП на Видубичах, показавши кадри з місця події, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, повідомлення про ДТП на з'їзді з Південного мосту у Києві отримали 2 січня о 06:45.

"За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля "Volvo" не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився", - розповіли у ДСНС.

Вогнеборці, як вказано, здійснили змив пального з проїжджої частини.

Причину події будуть встановлювати правоохоронці.

Доповнення

Як повідомили раніше у поліції, у Києві біля станції метро "Видубичі" сталася ДТП - вантажівка злетіла з Південного мосту, водій, за даними поліці, не впорався з керуванням.