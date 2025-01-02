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Авария на Выдубичах в Киеве: появились новые кадры с места падения фуры с моста

Киев  •  УНН

 • 10330 просмотра

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На съезде с Южного моста в Киеве водитель грузовика Volvo из-за плохого самочувствия не справился с управлением и упал с моста. Спасатели деблокировали водителя, который отказался от госпитализации.

Водитель фуры, сорвавшейся с моста в Киеве, предварительно, не справился с управлением вследствие плохого самочувствия, сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве детали ДТП на Выдубичах, показав кадры с места происшествия, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сообщение о ДТП на съезде с Южного моста в Киеве получили 2 января в 06:45.

«По предварительной информации, в результате плохого самочувствия, водитель грузового автомобиля «Volvo» не справился с управлением и перевернулся с моста. Спасатели деблокировали водителя грузовика и передали медикам. Мужчина от госпитализации отказался», - рассказали в ГСЧС.

Пожарные, как указано, осуществили смыв горючего с проезжей части.

Причину происшествия будут устанавливать правоохранители.

Дополнение

Как сообщили ранее в полиции, в Киеве возле станции метро «Выдубичи» произошло ДТП - грузовик слетел с Южного моста, водитель, по данным полиции, не справился с управлением.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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