Аваков про конфлікт у "ЛНР": ми вживаємо певні заходи

"Тут немає такої ситуації, що два негідники між собою посварилися, а ми в цей час повинні "заскочити" і забрати ситуацію. Це процес все-таки більш складний. Ми уважно спостерігали за цим процесом і деякі заходи вживали та вживаємо, вони не для публічного розповсюдження", - прокоментував А.Аваков конфліктну ситуацію в "ЛНР".

Як повідомляв УНН, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це зв'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницкий повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. У той же час в "МВС республіки" заперечували заяви про відставку Ігоря Корнета, назвавши їх чутками.

Згодом ватажок "ЛНР" І.Плотницький подав у відставку і виїхав з Луганська в РФ.

У "ЛНР" затвердили в.о. ватажка замість І.Плотницького.

Нагадаємо, у МВС розповіли, коли варто починати реінтеграцію Донбасу.