Аваков о конфликте в "ЛНР": мы принимаем определенные меры

"Здесь нет такой ситуации, что два негодяи между собой поссорились, а мы в это время должны "заскочить" и забрать ситуацию. Это процесс все-таки более сложный. Мы внимательно наблюдали за этим процессом и некоторые меры предпринимались и принимаем, они не для публичного распространения", - прокомментировал А.Аваков конфликтную ситуацию в "ЛНР".

Как сообщал УНН, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке Игоря Корнета, назвав их слухами.

Впоследствии главарь "ЛНР" И.Плотницький подал в отставку и уехал из Луганска в РФ .

В "ЛНР" утвердили и.о. главаря вместо И.Плотницького.

Напомним, в МВД рассказали, когда стоит начинать реинтеграцию Донбасса.