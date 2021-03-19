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Аваков попередив про “холодну війну” для України на тлі перепалок Байдена і Путіна

Київ • УНН

 • 20591 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Слова президента США Джо Байдена про президента Росії Володимира Путіна можуть спричинити “холодну війну” для України. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі передачі “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає УНН.

Цитата

“Так, це може бути холодна війна між західною цивілізацією “Російською імперією”, як її бачить Путін. Я думаю про те, щоб це була не гаряча війна для України. І ми повинні бути до цього готові, тому що в цій своїй грі Путін зі своєю трансформованою свідомістю ... може зробити чергову авантюру для нас, яка буде коштувати дорого”, - сказав Аваков.

Деталі

За словами міністра, Україна “не повинна віддавати свою свободу на догоду цим діям”.

Контекст

Байден в середу в інтерв’ю телекомпанії ABC заявив, що російське керівництво повинне буде “заплатити ціну” в зв’язку зі спробами втручання в американські вибори з боку Москви. Крім того, глава Білого дому відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна “вбивцею”.

Російський президент після цього запропонував президенту США провести відкритий діалог в прямому ефірі вже в п’ятницю або наступного понеділка. Путін сказав, що готовий дати МЗС відповідне доручення “прямо зараз”. Також він відреагував на слова Байдена дитячої дражнилки.

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