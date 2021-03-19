Аваков попередив про “холодну війну” для України на тлі перепалок Байдена і Путіна

Цитата

“Так, це може бути холодна війна між західною цивілізацією “Російською імперією”, як її бачить Путін. Я думаю про те, щоб це була не гаряча війна для України. І ми повинні бути до цього готові, тому що в цій своїй грі Путін зі своєю трансформованою свідомістю ... може зробити чергову авантюру для нас, яка буде коштувати дорого”, - сказав Аваков.

Деталі

За словами міністра, Україна “не повинна віддавати свою свободу на догоду цим діям”.

Контекст

Байден в середу в інтерв’ю телекомпанії ABC заявив, що російське керівництво повинне буде “заплатити ціну” в зв’язку зі спробами втручання в американські вибори з боку Москви. Крім того, глава Білого дому відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна “вбивцею”.

Російський президент після цього запропонував президенту США провести відкритий діалог в прямому ефірі вже в п’ятницю або наступного понеділка. Путін сказав, що готовий дати МЗС відповідне доручення “прямо зараз”. Також він відреагував на слова Байдена дитячої дражнилки.