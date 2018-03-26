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Аваков: конфлікт на Донбасі можна вирішити лише через правоохоронну миротворчу місію

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Конфлікт на Донбасі можна вирішити лише через правоохоронну миротворчу місію. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу МВД.

"Ми переконані, що військового варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує. Це питання можна буде владнати лише через правоохоронну миротворчу місію, зокрема силами Нацгвардії. І бійці повинні бути готові... А після завершення конфлікту, вони будуть працювати на безпеку українців", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше колишній спеціальний представник ЄС у Боснії Вольфганг Петрич заявив, що миротворча місія ООН на Донбасі допоможе вивести конфлікт на зовсім інший, міжнародний, рівень, що допоможе у вирішенні конфлікту.

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