Аваков: конфлікт на Донбасі можна вирішити лише через правоохоронну миротворчу місію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Конфлікт на Донбасі можна вирішити лише через правоохоронну миротворчу місію. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу МВД.
"Ми переконані, що військового варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує. Це питання можна буде владнати лише через правоохоронну миротворчу місію, зокрема силами Нацгвардії. І бійці повинні бути готові... А після завершення конфлікту, вони будуть працювати на безпеку українців", - заявив Аваков.
Нагадаємо, раніше колишній спеціальний представник ЄС у Боснії Вольфганг Петрич заявив, що миротворча місія ООН на Донбасі допоможе вивести конфлікт на зовсім інший, міжнародний, рівень, що допоможе у вирішенні конфлікту.