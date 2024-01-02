Атака рф на Київ: у Подільському районі згоріло 29 автомобілів
Київ • УНН
російська атака на Київ призвела до загибелі 2 людей та поранення 49 осіб, спалення 29 автомобілів на Подолі та масштабних рятувальних робіт у Солом'янському районі.
У Солом’янському районі столиці рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. У Подільському районі повністю згоріло 29 автомобілів, ще 5 пошкоджено. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
Станом на 12:40 загинуло 2 особи, 43 особи постраждало. У Солом’янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, ліквідація наслідків триває
За його словами, у Подільському районі ліквідовано загоряння у двох автосалонах на загальній площі 300 м.2.
Повністю згоріло 29 автомобілів, ще 5 пошкоджено. У Печерському районі ліквідовані незначні займання у двох недобудовах
Доповнення
Кличко повідомляв, що у Києві кількість постраждалих через сьогоднішню атаку рф зросла до 49, двоє людей загинуло.