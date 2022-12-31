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Атака на Миколаїв: ворог обстріляв цивільну інфраструктуру

Атака на Миколаїв: ворог обстріляв цивільну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 444147 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 12 житлових будинків та 2 повністю зруйновано, передає УНН.

Деталі

У результаті ворожих обстрілів 2 житлові будинки зруйновані вщент, 12 – пошкоджено (побиті вікна, двері, дах). У трьох навчальних закладах вилетіли вікна.

Також внаслідок обстрілу сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Займання на орієнтовній площі 150 кв.м ліквідували рятувальники ДСНС.

Ще одна ракета впала біля проїжджої частини. Дорога засипана уламками, але вирви на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять.

Нагадаємо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 6 людей поранено внаслідок ворожої ракетної атаки.

Українські Національні Новини

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