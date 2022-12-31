Атака на Николаев: враг обстрелял гражданскую инфраструктуру

Детали

В результате вражеских обстрелов 2 жилых дома разрушены до основания, 12 – повреждены (избиты окна, двери, крыша). В трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв. м ликвидировали спасатели ГСЧС.

Еще одна ракета упала у проезжей части. Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. В скором времени коммунальщики все расчистят.

Напомним

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 6 человек ранены в результате вражеской ракетной атаки.