Атака на Николаев: враг обстрелял гражданскую инфраструктуру

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате вражеских обстрелов повреждено 12 жилых домов и 2 полностью разрушены, передает УНН.

Детали

В результате вражеских обстрелов 2 жилых дома разрушены до основания, 12 – повреждены (избиты окна, двери, крыша). В трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв. м ликвидировали спасатели ГСЧС.

Еще одна ракета упала у проезжей части. Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. В скором времени коммунальщики все расчистят.

Напомним

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 6 человек ранены в результате вражеской ракетной атаки.

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