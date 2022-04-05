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Ашан ізолює російський офіс: жодних інвестицій та постачань

Київ • УНН

 • 124072 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Французька мережа супермаркетів "Ашан" припиняє інвестиції та постачання до росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку українського офісу Ашану.

Ашан ізолює російський офіс: жодних інвестицій та постачань

Цитата

"Ми нарешті домоглися від головного офісу, аби компанія припинила інвестиції та поставки в рф. (...) Із перших днів війни компанія "Ашан Україна" засудила збройну агресію росії. Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів - головний офіс прийняв рішення: згорнути інвестиції та припинити поставки в рф", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, для росії введено такі обмеження:

• не відкриватимуть нові магазини;
• не ремонтуватимуть наявні магазини;
• не здійснюватимуть підтримку ІТ-технологій та проектів;
• не оновлюватимуть основне програмне забезпечення, наприклад: касове, логістичне, комерційне тощо;
• не постачатимуть імпортні товари в рф — а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.

Як зазначили, магазини в росії зараз вже збиткові. Зазначені санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу і сплати податків та високої вірогідності банкрутства.

Нагадаємо

Данська мережа меблевих магазинів JYSK назавжди закриє свої магазини в росії.

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