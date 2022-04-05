Ашан изолирует российский офис: никаких инвестиций и поставок

Цитата

"Мы наконец-то добились от главного офиса, чтобы компания прекратила инвестиции и поставки в рф. (...) С первых дней войны компания "Ашан Украина" осудила военную агрессию россии. Под натиском тысяч обращений сотрудников, десятков писем — главный офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в рф", — говорится в сообщении.

Детали

В частности, для россии введены такие ограничения:

• не будут открывать новые магазины;

• не будут ремонтировать существующие магазины;

• не будут осуществлять поддержку ИТ-технологий и проектов;

• не будут обновлять основное программное обеспечение, например: кассовое, логистическое, коммерческое и т. п;

• не будут поставлять импортные товары в рф — а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.



Как отметили, магазины в россии сейчас уже убыточные. Указанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов и к высокой вероятности банкротства.





Напомним

Датская сеть мебельных магазинов JYSK навсегда закроет свои магазины в россии.