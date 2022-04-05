Ашан изолирует российский офис: никаких инвестиций и поставок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Французская сеть супермаркетов "Ашан" прекращает инвестиции и поставки в россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу украинского офиса Ашана.
Цитата
"Мы наконец-то добились от главного офиса, чтобы компания прекратила инвестиции и поставки в рф. (...) С первых дней войны компания "Ашан Украина" осудила военную агрессию россии. Под натиском тысяч обращений сотрудников, десятков писем — главный офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в рф", — говорится в сообщении.
Детали
В частности, для россии введены такие ограничения:
• не будут открывать новые магазины;
• не будут ремонтировать существующие магазины;
• не будут осуществлять поддержку ИТ-технологий и проектов;
• не будут обновлять основное программное обеспечение, например: кассовое, логистическое, коммерческое и т. п;
• не будут поставлять импортные товары в рф — а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.
Как отметили, магазины в россии сейчас уже убыточные. Указанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов и к высокой вероятности банкротства.
Напомним
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