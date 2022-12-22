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ARX – 28 років на ринку страхування України

ARX – 28 років на ринку страхування України

Київ • УНН

 • 509087 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. 10 місяців Україна виборює право залишатися незалежною країною. У всіх сегментах український бізнес тримається на плаву ціною найвищого професіоналізму та неймовірної мотивації його представників.

На страховому ринку України, незважаючи на військові труднощі, компанія ARX зберігає вевнену першість. За даними НБУ ARX стала лідером за зібраними чистими страховими преміями в січні-вересні 2022 року - 2, 228 млрд грн. ARX також посідає друге місце зі страхових виплат - 775,7 млн грн. Щодня компанія виплачує клієнтам понад 5 млн. грн.

Ім'я ARX з'явилося на ринку у 2019 році.

Однак відносно нове воно лише на перший погляд – за ним стоїть 28 років історії компанії, яка розпочала свою діяльність ще у 1994 році, під ім'ям «Веско». 2007 року на український ринок вийшов міжнародний страховий гігант – французька група «AXA». АХА купує українські страхові компанії «ВЕСКО» та «Український Страховий Альянс». Компанії зливаються в одну, яка починає працювати під брендом AXA.

"AXA страхування" успішно пропрацювала на ринку 11 років, перетворившись на лідера ринку за багатьма показниками. У 2019 році група AXA на глобальному рівні ухвалює стратегічне рішення залишити ринок України. У компанії з'являється новий інвестор Fairfax Financial Holdings Limited зі штаб-квартирою в Торонто (Канада), який займається страхуванням, перестрахуванням та управлінням інвестиціями з 1985 року. Холдинг працює у 40 країнах світу. У тому ж 2019 році компанія провела масштабний ребрендинг, змінивши фірмовий стиль та назву.

Вибрана колегіально назва «ARX» у перекладі з латини означає «фортеця», «твердиня».

З моменту повномасштабного вторгнення ця фортеця цілком довела свою стійкість. Багато страховиків з різних причин зникли з ринку України, ARX же працює з першого дня війни, обслуговуючи клієнтів,надаючи всі страхові сервіси та здійснюючи виплати. Величезну позитивну роль у збереженні та функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. В результаті багато страхових послуг можна замовити та сплатити онлайн, з будь-якої точки світу.

Найзначнішим сегментом у портфелі компанії є автострахування КАСКО. У цьому сегменті компанія лідер уже протягом 13 років. Сума премій щодо КАСКО склала 1,03 млрд грн. Компанія успішно обслуговує клієнтів як в Україні, так і за кордоном, що стало дуже суттєвою допомогою для українців, які перебувають за межами країни. ARX організувала спілкування клієнтів з компанією онлайн — у чатах, месенджерах через додаток, а також прямі виплати відшкодувань на СТО за кордоном. З початку війни, з березня по вересень, компанія врегулювала понад 10 тисяч страхових випадків по КАСКО, з яких близько 1 300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну.

Показник задоволеності клієнтів сервісом врегулювання збитків за продуктом “КАСКО. ВСІ включено” , згідно з відгуками клієнтів (Transparent Customer Feedback), доступними онлайн на сайті компанії, показав найвищі результати в історії компанії — 98%, доходячи в деякі моменти до 100%.

Компанія не лише зберегла всі існуючі сервыси, але й пропонує нові. У червні 2022 року запустила «Зелену картку» - поліс обов'язкового міжнародного автострахування. Продукт показує стійкий попит. Крім того, компанія впровадила на додаток до полісу унікальний сервіс «Автоконсьєрж» - це інформаційна та технічна допомога клієнтам за кордоном у режимі 24/7 рідною мовою.

Крім того, на ринок виведено новий продукт – «Бронезахист». Ця програма страхування особливо корисна як захист від нещасних випадків. Плюсом є те, що застрахуватися можна не лише від побутових нещасних випадків, таких як травми, опіки, обмороження, а й від нещасних випадків внаслідок воєнних дій – влучення снарядів, мін, куль, обвалення будівель тощо. Програма діє у всьому світі та в тих районах України, де не проводяться військові дії. Цей поліс також можна придбати онлайн із будь-якої країни світу.

Компанія має дуже зручний застосунок MyARX, де доступні всі договори клієнтів, а також їхніх родичів, застрахованих у компанії. Клієнти можуть звертатися до них навіть за відсутності доступу до Інтернету, купувати нові, стежити за договорами близьких. Також у додатку зручно спілкуватися з компанією, навіть не переходячи до інших месенджерів. Нещодавно ARX впровадила додаток ще один зручний сервіс – клієнти можуть зробити фотофіксацію стану автомобіля, відправивши до компанії для отримання страхового відшкодування.

ARX була і залишається соціально відповідальною компанією. З початку повномасштабного вторгнення на допомогу ЗСУ було перераховано понад 23 млн. грн. До державного бюджету направлено понад 366 млн грн податків за 11 місяців 2022 року.

21 грудня компанія святкує свій 28-й День Народження. ARX вдячна партнерам та клієнтам за довіру! Компанія впевнено тримає економічний фронт, вносячи свій щоденний внесок у майбутню перемогу. Ми обов'язково вистоїмо та переможемо.
Все буде Україна!

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