ARX - 28 лет на рынке страхования Украины

На страховом рынке Украины, несмотря на военные трудности, компания ARX сохраняет уверенное первенство. По данным НБУ ARX cтала лидером по собранным чистым страховым премиям в январе-сентябре 2022 года — 2, 228 млрд грн. ARX также занимает второе место по страховым выплатам - 775,7млн грн. Ежедневно компания выплачивает клиентам более 5 млн грн

Имя ARX появилось на рынке в 2019 году.

Однако относительно новое оно только на первый взгляд - за ним стоит 28 лет истории компании, которая начала свою деятельность еще в 1994 году, под именем «Веско». В 2007 году на украинский рынок вышел международный страховой гигант – французская группа «AXA». АХА приобретает украинские страховые компании «ВЕСКО» и «Украинский Страховой Альянс». Компании сливаются в одну, которая начинает работать под брендом AXA.

“AXA страхование» успешно проработала на рынке 11 лет, превратившись в лидера рынка по многим показателям. В 2019 году группа AXA на глобальном уровне принимает стратегическое решение покинуть рынок Украины. У компании появляется новый инвестор -Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада), который занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Холдинг работает в 40 странах мира. В том же 2019 году компания провела масштабный ребрендинг, изменив фирменный стиль и название.

Выбранное коллегиально название «ARX» в переводе с латыни обозначает «крепость», «твердыня».

C момента полномасштабного вторжения эта крепость вполне доказала свою устойчивость. Многие страховики по разным причинам исчезли с рынка Украины, ARX же работает с первого дня войны, обслуживая клиентов предоставляя все страховые сервисы и осуществляя выплаты. Огромную позитивную роль в сохранении и функционировании бизнеса сыграли онлайн- сервисы, которые компания последовательно развивала несколько лет. В результате множество страховых услуг можно заказать и оплатить онлайн, из любой точки мира.

Самым значительным сегментом в портфеле компании является автострахование КАСКО. В этом сегменте компания лидер на протяжении уже 13 лет. Сумма премий по КАСКО составила 1,03 млрд грн. Компания успешно обслуживает клиентов как в Украине, так за границей, что стало очень существенной помощью украинцам, находящимся за пределами страны. ARX организовала общение клиентов с компанией онлайн — в чатах, мессенджерах, через приложение, а также прямые выплаты возмещений на СТО за границей. С начала войны, с марта по сентябрь, компания урегулировала более 10 тысяч страховых случаев по КАСКО, из которых около 1 300 случились с клиентами ARX, вынужденно покинувшими Украину.

Показатель удовлетворенности клиентов сервисом урегулирования убытков по продукту “КАСКО. ВСЕ включено” , согласно отзывам клиентов (Transparent Customer Feedback), доступным онлайн на сайте компании, показал самые высокие результаты в истории компании — 98%, доходя в некоторые моменты до 100%.

Компания не только сохранила все существующие сервисы, но и предлагает новые. В июне 2022 запустила «Зеленую карту»- полис обязательного международного автострахования. Продукт демонстрирует устойчивый спрос. Кроме того, компания внедрила в дополнение к полису уникальный сервис «Автоконсьерж» - это информационная и техническая помощь клиентам за границей в режиме 24/ 7, на родном языке.

Кроме того, на рынок выведен новый продукт -«Бронезахист». Эта программа страхования особенно полезна как защита от несчастных случаев. Плюсом является то, что застраховаться можно не только от бытовых несчастных случаев, таких как травмы, ожоги, обморожение, но и от несчастных случаев в результате военных действий - попадания снарядов, мин, шаров, обрушение зданий и т.д. Программа действует во всем мире и в тех районах Украины,где не проводятся военные действия. Этот полис также можно приобрести онлайн из любой страны мира.

Компания имеет очень удобное приложение MyARX, где доступны все договоры клиентов, а также их родственников, застрахованных в компании. Клиенты могут обращаться к ним даже при отсутствии доступа в интернет, приобретать новые, следить за договорами близких. Также в приложении удобно общаться с компанией, даже не переходя в другие мессенджеры. Недавно ARX внедрила в приложение еще один удобный сервис - клиенты могут сделать фотофиксацию состояния автомобиля, отправив в компанию для получения страхового возмещения.

ARX была и остается социально ответственной компанией. С начала полномасштабного вторжения на помощь ВСУ было перечислено более 23 млн грн. В государственный бюджет направлено более 366 млн грн налогов за 11 месяцев 2022.

21 декабря компания празднует свой 28-й День Рождения. ARX благодарна партнерам и клиентам за доверие! Компания уверенно держит экономический фронт, внося свой каждодневный вклад в будущую победу. Мы обязательно выстоим и победим.

Все будет Украина!