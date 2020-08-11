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Артур Палатний закликав владу Білорусі не допустити кровопролиття

Артур Палатний закликав владу Білорусі не допустити кровопролиття

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Народний депутат 7-8 скликань, член політичної ради партії УДАР Віталія Кличка Артур Палатний закликав владу Білорусі не допустити кровопролиття в країні. Про це політик написав у себе в Facebook.

“Цими днями наші сусіди-білоруси проживають непрості часи. Багато можна дискуту-вати про політичні погляди, та слід пам’ятати найважливіше — немає кращого методу знайти порозуміння, аніж діалог. Уміння слухати і чути, сідати за круглий стіл і домов-лятися, визначати „червоні лінії“, на які погодяться всі сторони — ось де ключ до вирішення навіть найсуперечливіших питань”, — написав він.

Артур Палатний нагадав про події під час Революції Гідності в Україні.

“Так, ми довели, що демократія це про народовладдя і лише громадяни вправі задавати вектор розвитку держави. Але якою ціною...Дуже хочеться, щоб в Білорусі не було своєї „Небесної Сотні“, зазначив політик. Не тому, що свобода не варта, аби за неї померли герої, а тому, що життя — головна цінність, яку не повернути. І скільки б корисного мог-ли б зробити кращі сини і доньки України, які полягли за наше право бути суверенною державою і жити на своїй території...”, — зазначив він.

На думку Артура Палатного, компроміс — найкращий вихід з ситуації, що склалася.

“Як людина, яка пройшла Майдан з першого до останнього дня, я закликаю білоруську владу — не допустіть кровопролиття. Не забувайте про головні цінності в політичних перипетіях. Поки не запізно — треба шукати компроміс. Повірте, це найкращий шлях за-хистити країну і вибір громадян. Жыве Беларусь!”, — заявив політик.

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