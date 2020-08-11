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Артур Палатный призвал власти Беларуси не допустить кровопролития

Артур Палатный призвал власти Беларуси не допустить кровопролития

Киев  •  УНН

 • 10338 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Народный депутат 7-8 созывов, член политического совета партии УДАР Виталия Кличко Артур Палатный призвал власти Беларуси не допустить кровопролития в стране. Об этом политик написал у себя в Facebook.

"На днях наши соседи-белорусы проживают непростые времена. Много можно дискуту-вать о политических взглядах, и следует помнить самое важное - нет лучшего способа найти понимание, чем диалог. Умение слушать и слышать, садиться за круглый стол и домов-лятися, определять "красные линии", на которые согласятся все стороны - вот где ключ к решению даже самых противоречивых вопросов ", - написал он.

Артур Палатный напомнил о событиях во время Революции Достоинства в Украине.

"Да, мы доказали, что демократия это о народовластии и только граждане вправе задавать вектор развития государства. Но какой ценой ... Очень хочется, чтобы в Беларуси не было своей «Небесной Сотни", отметил политик. Не потому, что свобода не стоит, чтобы за нее умерли герои, а потому, что жизнь - главная ценность, которую не вернуть. И сколько бы полезного мог-ли бы сделать лучшие сыновья и дочери Украины, погибших за наше право быть суверенным государством и жить на своей территории ... ", - отметил он.

По мнению Артура Палатного, компромисс - лучший выход из сложившейся ситуации.

"Как человек, прошедший Майдан с первого до последнего дня, я призываю белорусскую власть - не допустите кровопролития. Не забывайте о главных ценностях в политических перипетиях. Пока не поздно - надо искать компромисс. Поверьте, это лучший путь по-хиститы страну и выбор граждан. Жыве Беларусь! ", - заявил политик.

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