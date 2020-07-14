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Артур Палатний про легалізацію грального бізнесу: Він має бути жорстко контрольованим та соціально орієнтованим

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. За умови жорсткого контролю з боку держави легалізація грального бізнесу матиме не лише фінансовий, але й соціальний ефект. Зокрема, принесе державному бюджету щонайменше 4 млрд грн на рік та унеможливить перебування в казино чи залах ігрових автоматів людей з лудоманією. Про це заявив народний депутат України VII-VIII скликань, який очолював Комітет ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль Артур Палатний, коментуючи прийняття законопроекту №2285-д, повідомляє УНН

“Я завжди послідовно підтримував позицію, що гральний бізнес повинен бути легальним, проте жорстко контрольованим державою. Тому, вітаю ухвалення парламентом закону № 2285-д.

У різних країнах були спроби заборонити гральний бізнес, але жодного разу це не дало результату: він просто йшов у „тінь“. Це дуже прибуткова діяльність, тому вона існуватиме завжди. Різниця тільки в тому, що тепер держава нарешті зможе отримувати податки та здійснювати жорсткий контроль. Наша команда ще в 8 скликанні працювала над концепцією легалізованого і жорстко контрольованого грального бізнесу та, на жаль, через різні групи впливу прийняти її не вдалося”, — сказав Артур Палатний.

Відповідно до концепції врегулювання грального бізнесу за законопроектом № 2285-д, ліцензія на відкриття казино у Києві обійдеться у 6 млн дол на рік, а після запровадження системи онлайн-моніторингу — 2 млн дол. Ліцензія на один гральний автомат — 100 дол. на місяць.
Наземні казино дозволено відкривати лише в готелях 5* або спеціальних гральних зонах, створених рішенням Кабміну. Ще одне правило: гральні автомати не старші 2019 року виключно у власності організатора з обов’язковою українською та іноземною сертифікацією.

Доступ до казино буде відкритий особам від 21 року. В кожному закладі має бути ідентифікація гравців на вході. Крім того, передбачений Реєстр гравців, яким обмежено доступ до гри. Зокрема, йдеться про людей з лудоманією — залежністю від азартних ігор.

На думку Артура Палатного, держава повинна створити Фонд боротьби з лудоманією та спрямувати надходження від грального бізнесу на захищені статті бюджету та соціальну сферу. “Переконаний, є дві складові, що дозволяють цьому виду бізнесу працювати на користь держави. По-перше — жорстока контрольованість. По-друге — соціальна орієнтованість. Державні органи методом таємних перевірок повинні постійно контролювати, чи дійсно проходить ідентифікація гостей, що за столами і автоматами немає людей молодших 21 року та людей з реєстру. Найголовніше — гроші від грального бізнесу повинні бути спрямовані на захищені статті: спорт, медицину, соціальні потреби. Це практика багатьох європейських держав”, — наголосив Артур Палатний.

Відповідно до концепції, роботу гральних автоматів дозволено в готелях 5*, 4* і 3*. Мінімальна кількість автоматів в одному залі — 50. Річна ліцензія на вид діяльності: $250 тис. на рік, щомісячна плата за один автомат становитиме 100 дол.
За використання несертифікованого грального обладнання, зміни в модифікації грального обладнання та прийняття ставок у осіб до 21 року передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафів. Анулювання ліцензії передбачено в разі надання недостовірної інформації, несплати платежів за ліцензію, не підключення грального обладнання до онлайн-системи, наявність контролю за організатором з боку держави-окупанта, порушення закону про фінансовий моніторинг, порушення умов видачі інвестиційної ліцензії.

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