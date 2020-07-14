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Артур Палатный о легализации игорного бизнеса: он должен быть жестко контролируемым и социально ориентированным

Артур Палатный о легализации игорного бизнеса: он должен быть жестко контролируемым и социально ориентированным

Киев  •  УНН

 • 17882 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. При условии жесткого контроля со стороны государства легализация игорного бизнеса будет иметь не только финансовый, но и социальный эффект. В частности, принесет государственному бюджету минимум 4 млрд грн в год и сделает невозможным пребывание в казино или залах игровых автоматов людей с лудоманией. Об этом заявил народный депутат Украины VII-VIII созывов, возглавлявший Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд, Артур Палатный, комментируя принятие законопроекта №2285-д, сообщает УНН

«Я всегда последовательно поддерживал позицию, что игорный бизнес должен быть легальным, однако жестко контролируемым государством. Поэтому одобряю принятие парламентом закона №2285-д.

В разных странах были попытки запретить игорный бизнес, но это ни разу не принесло результата: он просто уходил в «тень». Это очень прибыльная деятельность, поэтому она будет существовать всегда. Разница только в том, что теперь государство наконец-то сможет получать налоги и осуществлять жесткий контроль. Наша команда еще в 8-м созыве работала над концепцией легализованного и жестко контролируемого игорного бизнеса, но, к сожалению, из-за разных групп влияния принять ее не удалось», – сказал Артур Палатный.

Согласно концепции урегулирования игорного бизнеса по законопроекту №2285-д, лицензия на открытие казино в Киеве обойдется в $6 млн в год, а после введения системы онлайн-мониторинга – 2 млн долл. Лицензия на один игровой автомат –100 долл. в месяц.

Наземные казино разрешено открывать только в отелях 5* или специальных игорных зонах, созданных решением Кабмина. Еще одно правило: игровые автоматы не старше 2019-го, исключительно в собственности организатора с обязательной украинской и иностранной сертификацией.

Доступ к казино будет открыт лицам от 21 года. В каждом учреждении должна быть идентификация игроков на входе. Кроме того, предусмотрен Реестр игроков, которым ограничен доступ к игре. В частности, речь идет о людях с лудоманией – зависимостью от азартных игр.

По мнению Артура Палатного, государство должно создать Фонд борьбы с лудоманией и направить поступления от игорного бизнеса на защищенные статьи бюджета и социальную сферу. «Убежден, есть две составляющие, позволяющие этому виду бизнеса работать в пользу государства. Во-первых – жесткая контролируемость. Во-вторых – социальная ориентированность. Государственные органы методом тайных проверок должны постоянно контролировать, действительно ли проходит идентификация гостей, нет ли за столами и автоматами людей моложе 21 года и людей из реестра. Самое главное – деньги от игорного бизнеса должны быть направлены на защищенные статьи: спорт, медицину, социальные нужды. Это практика многих европейских государств», – подчеркнул Артур Палатный.

Согласно концепции, работу игровых автоматов разрешено в отелях 5*, 4* и 3*. Минимальное количество автоматов в одном зале – 50. Годовая лицензия на вид деятельности: $250 тыс. в год, ежемесячная плата за один автомат составит 100 долл.
В случаях использовании несертифицированного игрового оборудования, изменений в модификации игрового оборудования и принятия ставок у лиц до 21 года предусмотрена финансовая ответственность в виде штрафов. Аннулирование лицензии предусмотрено в случае предоставления недостоверной информации, неуплаты платежей за лицензию, неподключения игрового оборудования к онлайн-системе, наличия контроля над организатором со стороны государства-оккупанта, нарушения закона о финансовом мониторинге, нарушения условий выдачи инвестиционной лицензии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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