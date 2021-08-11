Арт-потяг "Гоголь TRAIN" приїде на кінофестиваль до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Знаменитий арт-поїзд “Гоголь TRAIN” приїде в день відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю 14 серпня. Про це повідомили в прес-службі ГОГОЛЬFEST.
Рейс Київ-Одеса буде присвячений пам’яті художника Олександра Ройтбурда, який пішов з життя 8 серпня.
“ГогольTRAIN” — це перший в Європі арт-поїзд. Він уже зробив декілька рейсів на фестивалі ГогольFest у Маріуполі (2019) і Херсоні (2020). У 2021 році, до 30-річчя Незалежності України, заплановано шість рейсів з Києва в різні міста на найцікавіші культурні події країни.
Метою проекту є зшивання країни, діалог і об’єднання різних регіонів навколо спільних мирних цінностей в побудові майбутнього, розвиток міжрегіонального партнерства і підтримка мобільності молоді.
Зовні поїзд оформлений в авторському стилі художниками з усієї країни. Крім спальних вагонів в його складі три фестивальних вагони, в яких з початком подорожі почнеться музично-перформативна і освітня програми.