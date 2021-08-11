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Арт-потяг "Гоголь TRAIN" приїде на кінофестиваль до Одеси

Арт-потяг "Гоголь TRAIN" приїде на кінофестиваль до Одеси

Київ • УНН

 • 25092 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Знаменитий арт-поїзд “Гоголь TRAIN” приїде в день відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю 14 серпня. Про це повідомили в прес-службі ГОГОЛЬFEST.

Рейс Київ-Одеса буде присвячений пам’яті художника Олександра Ройтбурда, який пішов з життя 8 серпня.

“ГогольTRAIN” — це перший в Європі арт-поїзд. Він уже зробив декілька рейсів на фестивалі ГогольFest у Маріуполі (2019) і Херсоні (2020). У 2021 році, до 30-річчя Незалежності України, заплановано шість рейсів з Києва в різні міста на найцікавіші культурні події країни.

Метою проекту є зшивання країни, діалог і об’єднання різних регіонів навколо спільних мирних цінностей в побудові майбутнього, розвиток міжрегіонального партнерства і підтримка мобільності молоді.

Зовні поїзд оформлений в авторському стилі художниками з усієї країни. Крім спальних вагонів в його складі три фестивальних вагони, в яких з початком подорожі почнеться музично-перформативна і освітня програми.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса

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