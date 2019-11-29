"Арсенал" звільнив головного наставника клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Лондонський "Арсенал" оголосив про звільнення головного тренера іспанця Унаї Емері, інформує УНН з посиланням на прес-службу "канонірів".
Під орудою Емері лондонці мають 7-матчеву серію без перемог. Вчора команда зазнала фіаско вдома проти франкфуртського "Айнтрахта" в Лізі Європи (1:2).
"Ми щиро вдячні Унаї і його колегам, які не покладаючи рук намагалися вивести клуб на конкурентоспроможний рівень, який ми всі чекаємо і вимагаємо. Ми бажаємо Унаї і його команді успіхів у подальшому", - розповів Джош Кроенке.
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Зазначимо, із сьогоднішнього дня функції виконуючого обов'язки головного тренера виконуватиме Фредрік Юнгберг, який входив у тренерський штаб Емері з червня цього року.
Додамо, в 13 турах АПЛ "Арсенал" набрав 18 очок і йде 8-м.