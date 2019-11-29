"Арсенал" уволил главного наставника клуба

Под руководством Эмери лондонцы 7-матчевую серию без побед. Вчера команда потерпела фиаско дома против франкфуртского "Айнтрахта" в Лиге Европы (1:2).

"Мы искренне благодарны Унаи и его коллегам, которые не покладая рук пытались вывести клуб на конкурентоспособный уровень, который мы все ждем и требуем. Мы хотим Унаи и его команде успехов в дальнейшем", - рассказал Джош Кроенке.

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Отметим, с сегодняшнего дня функции исполняющего обязанности главного тренера будет исполнять Юнгберг, который входил в тренерский штаб Эмери с июня этого года.

Добавим, в 13 турах АПЛ "Арсенал" набрал 18 очков и идет 8-м.