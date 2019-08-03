Лондонський ФК "Арсенал" оформив найдорожчий трансфер в історії клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Лондонський "Арсенал" за допомогою Twitter оголосив про підписання уродженця Кот-д'Івуару Ніколя Пепе, повідомляє УНН.
Контракт узгоджений терміном на 5 років. У новому клубі вінгер буде виступати під дев'ятнадцятим номером.
Сайт "канонірів" також дає інформацію про рекорд в історії команди. Однак суми трансферу не називають. За даними Transfermarkt суму озвучена у розмірі 80 млн євро, які лондонці будуть виплачувати французькому "Ліллю" декілька років.
Зауважимо, що минулого сезону 24-річний Пепе провів 41 поєдинок у футболці "Лілля", в яких забив 23 голи і зробив 12 асистів.