Лондонський ФК "Арсенал" оформив найдорожчий трансфер в історії клубу

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Лондонський "Арсенал" за допомогою Twitter оголосив про підписання уродженця Кот-д'Івуару Ніколя Пепе, повідомляє УНН.

Контракт узгоджений терміном на 5 років. У новому клубі вінгер буде виступати під дев'ятнадцятим номером.

Сайт "канонірів" також дає інформацію про рекорд в історії команди. Однак суми трансферу не називають. За даними Transfermarkt суму озвучена у розмірі 80 млн євро, які лондонці будуть виплачувати французькому "Ліллю" декілька років.

Зауважимо, що минулого сезону 24-річний Пепе провів 41 поєдинок у футболці "Лілля", в яких забив 23 голи і зробив 12 асистів.

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