Лондонский ФК "Арсенал" оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Лондонский "Арсенал" с помощью Twitter объявил о подписании уроженца Кот-д'Ивуара Николя Пепе, сообщает УНН.
Контракт согласован сроком на 5 лет. В новом клубе вингер будет выступать под девятнадцатым номером.
Сайт "канониров" также дает информацию о рекорде в истории команды. Однако суммы трансфера не называется. По данным Transfermarkt сумма озвучена в размере 80 млн евро, которые лондонцы будут выплачивать французскому "Лиллю" несколько лет.
Заметим, что в прошлом сезоне 24-летний Пепе провел 41 поединок в футболке "Лилля", в которых забил 23 гола и сделал 12 ассистов.