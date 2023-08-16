Ворог надвечір знову вгатив по Херсонщині. Є постраждалі — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Ворог надвечір знову вгатив по Херсонщині. Щонайменше одна людина загинула, та одна зазнала поранення. Пише УНН з посиланням на ОВА.
Деталі
Зазначається, що у селі Львове від російського удару загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на вулиці.
У Херсоні окупанти вкрили вогнем житловий будинок. Поранення отримав 71-річний чоловік, його шпиталізували.
Доповнення
Під час останньої атаки росіян по Бериславському району близько 13:00, загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці.
Російські війська за минулу добу 61 раз обстріляли Херсонську область, поцілили у "пункт незламності", відомо про шістьох поранених людей по області.
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