Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російські війська в середу обстріляли село у Бериславському районі на Херсонщині. Загинув чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, близько 13:00 військовослужбовці рф обстріляли з артилерії село у Бериславському району.
Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
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Також вранці окупанти атакували обласний центр та населені пункти області.
Щонайменше троє цивільних отримали поранення.