Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, є загиблий

Деталі

За даними слідства, близько 13:00 військовослужбовці рф обстріляли з артилерії село у Бериславському району.

Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Також вранці окупанти атакували обласний центр та населені пункти області.

Щонайменше троє цивільних отримали поранення.