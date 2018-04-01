Армія Сирії звільнила більшу частину східної Гути
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сирійська армія заявила, що в суботу вона звільнила від терористів більшу частину міст і сіл в східній частині Гути в передмісті Дамаска, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Тижнева військова кампанія забезпечила безпеку в сирійській столиці Дамаску. Таких результатів вдалося досягти завдяки тому, що підрозділи армії знищили сотні терористів, їх штаб-квартиру і укріплення”, - сказано в заяві командування сирійської армії.
При цьому наголошується, що армійські підрозділи продовжують вести бойові дії, щоб звільнити Думу від терористів.
Також повідомляється, що через наступ на сході Гути, здійснений Росією, загинуло більше 1 600 мирних жителів, ще тисячі були поранені. За інформацією влади, близько 150 тисяч осіб виїхали зі східної частини Гути.
Конфлікт почався після масових протестів 15 березня 2011 року, які закликали до припинення авторитарного правління Асада.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом, під час якого лідери держав обговорили ситуацію в Сирії та Іраку.