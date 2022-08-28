Армія рф вбила в Україні 379 дітей – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська вбили в Україні щонайменше 379 дітей. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Станом на ранок 28 серпня 2022 року більше ніж 1112 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 379 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.
Деталі
26 серпня внаслідок ворожого обстрілу житлової інфраструктури у смт. Кам’янка Пологівського району Запорізької області загинуло двоє хлопчиків: 8 років та рік і 8 місяців.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 44.
Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Додамо
Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2328 заклад освіти, з них 289 зруйновано повністю.
Нагадаємо
Україні вдалося повернути вже 53 дитини, яких російські окупанти незаконно вивезли до росії.