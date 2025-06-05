Армія рф вдарила дроном по Куп'янщині: пошкоджено зупинку, є поранена
Київ • УНН
5 червня російський FPV-дрон атакував село Новоосинове, пошкодивши зупинку. 53-річна жінка отримала поранення внаслідок обстрілу.
У Харківській області мирна жителька отримала поранення внаслідок удару російського дрона по Купʼянщині, повідомили у четвер у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 5 червня близько 10:40 ворожий FPV-дрон поцілив по селу Новоосинове Купʼянського району.
Пошкоджено зупинку громадського транспорту. 53-річна жінка отримала поранення
Деталі атаки встановлюються. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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