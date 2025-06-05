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Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули
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12:51 • 5050 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

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Армія рф вдарила дроном по Куп'янщині: пошкоджено зупинку, є поранена

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

5 червня російський FPV-дрон атакував село Новоосинове, пошкодивши зупинку. 53-річна жінка отримала поранення внаслідок обстрілу.

Армія рф вдарила дроном по Куп'янщині: пошкоджено зупинку, є поранена

У Харківській області мирна жителька отримала поранення внаслідок удару російського дрона по Купʼянщині, повідомили у четвер у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 5 червня близько 10:40 ворожий FPV-дрон поцілив по селу Новоосинове Купʼянського району.

Пошкоджено зупинку громадського транспорту. 53-річна жінка отримала поранення

- повідомили у прокуратурі.

Деталі атаки встановлюються. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

На Запоріжжі росіяни вбили чоловіка FPV-дроном: їхав велосипедом05.06.25, 14:00 • 2350 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Харківська область
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