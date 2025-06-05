Армия рф ударила дроном по Купянщине: повреждена остановка, есть раненая

В Харьковской области мирная жительница получила ранение в результате удара российского дрона по Купянщине, сообщили в четверг в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 5 июня около 10:40 вражеский FPV-дрон ударил по селу Новоосиново Купянского района.

Повреждена остановка общественного транспорта. 53-летняя женщина получила ранения - сообщили в прокуратуре.

Детали атаки устанавливаются. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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