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Армия рф ударила дроном по Купянщине: повреждена остановка, есть раненая

Киев • УНН

 • 814 просмотра

5 июня российский FPV-дрон атаковал село Новоосиново, повредив остановку. 53-летняя женщина получила ранения в результате обстрела.

Армия рф ударила дроном по Купянщине: повреждена остановка, есть раненая

В Харьковской области мирная жительница получила ранение в результате удара российского дрона по Купянщине, сообщили в четверг в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 5 июня около 10:40 вражеский FPV-дрон ударил по селу Новоосиново Купянского района.

Повреждена остановка общественного транспорта. 53-летняя женщина получила ранения

- сообщили в прокуратуре.

Детали атаки устанавливаются. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На Запорожье россияне убили мужчину FPV-дроном: ехал на велосипеде05.06.25, 14:00 • 2136 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Харьковская область
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