Армия рф ударила дроном по Купянщине: повреждена остановка, есть раненая
Киев • УНН
5 июня российский FPV-дрон атаковал село Новоосиново, повредив остановку. 53-летняя женщина получила ранения в результате обстрела.
В Харьковской области мирная жительница получила ранение в результате удара российского дрона по Купянщине, сообщили в четверг в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 5 июня около 10:40 вражеский FPV-дрон ударил по селу Новоосиново Купянского района.
Повреждена остановка общественного транспорта. 53-летняя женщина получила ранения
Детали атаки устанавливаются. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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