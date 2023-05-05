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АРМА шукає управителя для виробника пакування на Київщині, що має російських бенефіціарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА) на управителя майна та корпоративних прав ПрАТ “Пентопак” та ДП “Атлантіс – ПАК Україна”, кінцевим бенефіціаром яких є громадянка рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Вказані підприємства є одними з лідерів на ринку виробництва пакування для м’ясопереробної, молочної та сироробної промисловості, а також виготовлення етикеткової продукції.

Зокрема, ПрАТ “Пентопак” працює на українському ринку синтетичної упаковки з 1998 року. Підприємство одне з перших в Україні почало виробництво таких видів продукції, як поліамідні багатошарові орієнтовані оболонки та бар’єрні багатофункціональні термоусадкові пакети, надавати послуги з нанесення УФ-друку на оболонки. Загалом в продукцію “Пентопаку” упаковано 125 торгових марок.

Виробничі потужності підприємства, офісні та складські приміщення знаходяться у місті Борисполі Київської області.

Нагадаємо

З початку 2023 року АРМА оголосило понад 150 конкурсів для представників бізнесу. За перший квартал поточного року Агентство передало в управління активів на майже 2,5 млрд грн. 

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