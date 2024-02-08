АРМА підписало перший договір про реалізацію арештованих активів
Київ • УНН
АРМА підписало свій перший контракт про реалізацію арештованих 1200 тон пшениці.
8 лютого Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало перший договір про реалізацію арештованих активів. Мова йде про 1200 тон пшениці. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Агенства.
Вітаю Агентство з тим, що ми запустили прозорі, демократичні конкурентоспроможні конкурси на "Prozorro.Продажі", які схвалені Кабінетом міністрів України і відбуваються за новими прозорими правилами
Договір підписали з ТОВ "Полонекс". Компанія реалізовуватиме у системі Prozorro.Продажі 1,2 тис. т пшениці.
Нагадаємо
За ініціативи Агентства з розшуку та менеджменту активів Кабмін вдосконалив процедуру реалізації арештованих активів. За новими правилами, всі продажі арештованого майна здійснюються виключно на електронній платформі "Prozorro.Продажі" та відповідно до норм європейського законодавства.
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