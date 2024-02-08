АРМА подписало первый договор о реализации арестованных активов

8 февраля Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заключило первый договор о реализации арестованных активов. Речь идет о 1200 тонн пшеницы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Поздравляю Агентство с тем, что мы запустили прозрачные, демократические конкурентоспособные конкурсы на "Prozorro.Продажи", которые одобрены Кабинетом министров Украины и проходят по новым прозрачным правилам - заявила глава АРМА Елена Дума.

Договор подписали с ООО "Полонекс". Компания будет реализовывать в системе Prozorro.Продажи 1,2 тыс. т пшеницы.

Напомним,

По инициативе Агентства по розыску и менеджменту активов Кабмин усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов. По новым правилам, все продажи арестованного имущества осуществляются исключительно на электронной платформе "Prozorro.Продажи" и в соответствии с нормами европейского законодательства.

Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro: Федоров рассказал, как это будет работать