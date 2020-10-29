Арестовича викликатимуть на фракцію “слуг народу”: нардепи обурені його призначенням у ТКГ

“Я буду вимагати, щоб він все-таки був викликаний на фракцію. Також би хотілося, щоб були представники Офісу Президента. Тому що Арестович неодноразово негативно висловлювався в сторону політики і програмних завдань партії, щодо Президента України. Нам би хотілося розуміти, яка на сьогоднішній день його позиція”, - сказав Качура.

За його словами, він буде наполягати, щоб засідання фракції провели найближчим часом.

“Члени фракції обурені в даному випадку. Тому що, на наш погляд, це не та кандидатура, яка могла б бути компромісним спікером і учасником ТКГ від України. Арестович, він, на погляд багатьох депутатів, має негативну репутацію. Він багато висловлювався негативно щодо Президента України, тому не знаю, як він може представляти Україну”, - додав Качура.

Нагадаємо, УНН писав, що радником української делегації у Тристоронній контактній групі з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України призначено військового оглядача Олексія Арестовича.

Сам Арестович пояснив, що для "спільного блага" пішов на компроміс із нинішньою владою.



