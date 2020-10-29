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Арестовича викликатимуть на фракцію “слуг народу”: нардепи обурені його призначенням у ТКГ

Арестовича викликатимуть на фракцію “слуг народу”: нардепи обурені його призначенням у ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У парламентській фракції “Слуга народу” обурені призначенням військового оглядача Олексія Арестовича речником в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу від України. Його викликатимуть на засідання фракції для розмови. Про це УНН розповів народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура.

“Я буду вимагати, щоб він все-таки був викликаний на фракцію. Також би хотілося, щоб були представники Офісу Президента. Тому що Арестович неодноразово негативно висловлювався в сторону політики і програмних завдань партії, щодо Президента України. Нам би хотілося розуміти, яка на сьогоднішній день його позиція”, - сказав Качура.

За його словами, він буде наполягати, щоб засідання фракції провели найближчим часом.

“Члени фракції обурені в даному випадку. Тому що, на наш погляд, це не та кандидатура, яка могла б бути компромісним спікером і учасником ТКГ від України. Арестович, він, на погляд багатьох депутатів, має негативну репутацію. Він багато висловлювався негативно щодо Президента України, тому не знаю, як він може представляти Україну”, - додав Качура.

Нагадаємо, УНН писав, що радником української делегації у Тристоронній контактній групі з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України призначено військового оглядача Олексія Арестовича.

Сам Арестович пояснив, що для "спільного блага" пішов на компроміс із нинішньою владою.

Українські Національні Новини

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