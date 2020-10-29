Арестовича будут вызывать на фракцию "слуг народа": нардепы возмущены его назначением в ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В парламентской фракции "Слуга народа" возмущены назначением военного обозревателя Алексея Арестовича комуникационным советником в Трехсторонней контактной группе по Донбассу от Украины. Его будут вызывать на заседание фракции для разговора. Об этом УНН рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
"Я буду требовать, чтобы он все-таки был вызван на фракцию. Также хотелось бы, чтобы были представители Офиса Президента. Потому что Арестович неоднократно негативно высказывался в сторону политики и программных задач партии, в отношении Президента Украины. Нам бы хотелось понимать, какая на сегодняшний день его позиция", - сказал Качура.
По его словам, он будет настаивать, чтобы заседание фракции провели в ближайшее время.
"Члены фракции возмущены в данном случае. Потому что, на наш взгляд, это не та кандидатура, которая могла бы быть компромиссным спикером и участником ТКГ от Украины. Арестович, он, по мнению многих депутатов, имеет негативную репутацию. Он много высказывался негативно в отношении Президента Украины, поэтому не знаю, как он может представлять Украину", - добавил Качура.
Напомним, УНН писал, что советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины назначен военный обозреватель Алексей Арестович.
Сам Арестович пояснил, что для "общего блага" пошел на компромисс с нынешней властью.