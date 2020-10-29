Арестовича будут вызывать на фракцию "слуг народа": нардепы возмущены его назначением в ТКГ

"Я буду требовать, чтобы он все-таки был вызван на фракцию. Также хотелось бы, чтобы были представители Офиса Президента. Потому что Арестович неоднократно негативно высказывался в сторону политики и программных задач партии, в отношении Президента Украины. Нам бы хотелось понимать, какая на сегодняшний день его позиция", - сказал Качура.

По его словам, он будет настаивать, чтобы заседание фракции провели в ближайшее время.

"Члены фракции возмущены в данном случае. Потому что, на наш взгляд, это не та кандидатура, которая могла бы быть компромиссным спикером и участником ТКГ от Украины. Арестович, он, по мнению многих депутатов, имеет негативную репутацию. Он много высказывался негативно в отношении Президента Украины, поэтому не знаю, как он может представлять Украину", - добавил Качура.

Напомним, УНН писал, что советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины назначен военный обозреватель Алексей Арестович.

Сам Арестович пояснил, что для "общего блага" пошел на компромисс с нынешней властью.



