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Речником у ТКГ призначено Олексія Арестовича

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Радником української делегації у Тристоронній контактній групі з інформаційної політики з повноваженнями “єдиного голосу” щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України призначено військового оглядача Олексія Арестовича. Про це Арестович повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"... рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука (президента України у 1991-94 рр), мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України", - написав Арестович.

Він також закликав журналістів звертатися до нього за коментарями щодо питань, пов’язаних з роботою делегації.

"...засоби та форми більш тісної співпраці встановимо трохи пізніше", - додав Арестович.

Нагадаємо, як раніше заявив в Офісі Президента, у Тристоронній контактній групі по Донбасу розглядають можливість призначити спікера.

У ЗМІ повідомляли, що ним може бути Маркіян Лубківський.

Проте Лубківський заявив, що відмовився бути спікером української делегації в тристоронній контактній групі.

Українські Національні Новини

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