Лубківський відмовився бути спікером в ТКГ

“Друзі, я не прийняв запрошення долучитися до роботи української делегації в Тристоронній Контактній Групі в якості речника. Я вдячний главі української делегації в ТКГ і офісу президента за їхню пропозицію. Однак, в ході консультацій і, зокрема, відрядження до Республіки Хорватія у складі урядової делегації на чолі з віце-прем’єр-міністром України Олексієм Резніковим, я дещо інакше побачив свою можливу роль, що більше знаходиться в безпековій і дипломатичній площинах на основі, серед іншого, і Балканського досвіду”, — написав Лубківський.

Він додав, що готовий безкорисливо і повною мірою ділитися своїми напрацюваннями на користь Україні і українському народові.

“Саме тому, після одужання я завершу консультації з віце-прем‘єр-міністром Олексієм Резніковим щодо формату мого потенційного залучення до справи реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка є невід‘ємною складовою повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України”, — підсумував Лубківський.

Нагадаємо, як раніше заявив в Офісі Президента, у Тристоронній контактній групі по Донбасу розглядають можливість призначити спікера.



У ЗМІ повідомляли, що ним може бути Маркіян Лубківський.