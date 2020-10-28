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Лубкивский отказался быть спикером в ТКГ

Лубкивский отказался быть спикером в ТКГ

Киев  •  УНН

 • 11557 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Экс-посол Украины, дипломат Маркиян Лубкивский отказался быть спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Друзья, я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе в качестве представителя. Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и офису президента за их предложение. Однако, в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым, я несколько иначе увидел свою возможную роль, что больше находится в сфере безопасности и дипломатической плоскости на основе среди прочего, и Балканского опыта", - написал Лубкивский.

Он добавил, что готов бескорыстно и в полной мере делиться своими наработками в пользу Украины и украинского народа.

"Именно поэтому, после выздоровления я завершу консультации с вице-премьером Алексеем Резниковым по формату моего потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий, что является неотъемлемой составляющей полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - подытожил Лубкивский.

Напомним, как ранее заявили в Офисе Президента, в Трехсторонний контактной группе по Донбассу рассматривают возможность назначить спикера.

В СМИ сообщали, что им может быть Маркиян Лубкивский.

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