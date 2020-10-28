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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 56483 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 81444 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102803 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 121655 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99371 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100963 просмотра

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Спикером в ТКГ назначен Алексей Арестович

Спикером в ТКГ назначен Алексей Арестович

Киев  •  УНН

 • 38781 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Советником украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины назначено военного обозревателя Алексея Арестовича. Об этом Арестович сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“... решением Главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг), меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями „единого голоса“ по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины”, — написал Арестович.

Он также призвал журналистов обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.

“... средства и формы более тесного сотрудничества установим чуть позже”, — добавил Арестович.

Напомним, как ранее заявили в Офисе Президента, в Трехсторонний контактной группе по Донбассу рассматривают возможность назначить спикера.

В СМИ сообщали, что им может быть Маркиян Лубкивский.

Однако Лубкивский заявил, что отказался быть спикером украинской делегации в трехстороннем контактной группе.

Украинские Национальные Новости

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