Арестович розповів про українські активи, які найбільше цікавлять російських олігархів

Він наголосив - російські олігархи постійно цікавились українськими активами.

Цитата

«Зацікавленість (з боку російського олігархату - ред.) – так, і ця зацікавленість була завжди. Україна та її активи завжди приваблювали їх.

У першу чергу їх цікавить ВПК (воєнно-промисловий комплекс). Далі зерно - це АПК (аграрно-промисловий комплекс).

Також росіян цікавить металева продукція, той же літій. Ні для кого не секрет, що Україна має потужну мінеральну базу та має великі шанси стати одним із провідних світових виробників літію.

Окрім того, росіянам цікавий азот і аміачна труба (аміакопровід «Тольятті-Одеса»)», - пояснив Арестович.

Додамо

Раніше про те, хто саме з російського олігархату наближений до Кремля, розповів колишній депутат Держдуми, російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

Серед наближених є Аркадій Ротенберг - російський олігарх, якому належить велика кількість бізнесів, у тому числі — компанія “Міндобрива”, більш ніж 75% продукції яких раніше йшло на експорт, половина з якого постачалася по трубі “Тольятті-Одеса”.

По цій трубі транспортувався ще один російський продукт — аміак, який виробляється на підприємстві “ТольяттіАзот”. Воно належить ще одному російському олігарху Дмитру Мазепіну.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні Мазепін спілкувався з президентом росії путіним та пообіцяв “здати” Одесу в обмін на контроль над ОПЗ.

Нагадаємо, ще в 2015 році у виданні “Дзеркало тижня” заявили, що Дмитро Мазепін веде переговори щодо купівлі Одеського припортового заводу.