Арестович рассказал об украинских активах, которые больше всего интересуют российских олигархов

Он подчеркнул – российские олигархи постоянно интересовались украинскими активами.

Цитата

«Заинтересованность (со стороны российского олигархата – ред.) – да, и эта заинтересованность была всегда. Украина и ее активы всегда привлекали их.

В первую очередь их интересует ВПК (военно-промышленный комплекс). Далее зерно – это АПК (аграрно-промышленный комплекс).

Также россиян интересует металлопродукция, тот же литий. Ни для кого не секрет, что Украина имеет мощную минеральную базу и большие шансы стать одним из ведущих мировых производителей лития.

Кроме того, россиянам интересен азот и аммиачная труба (аммиакопровод «Тольятти-Одесса»)», - объяснил Арестович.

Добавим

Ранее о том, кто именно из российского олигархата приближен к Кремлю, рассказал бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Илья Пономарев.

Среди приближенных есть Аркадий Ротенберг – российский олигарх, которому принадлежит большое количество бизнесов, в том числе — компания “Минудобрения”, более 75% продукции которых ранее шло на экспорт, половина из которого поставлялась по трубе “Тольятти-Одесса”.

По этой трубе транспортировался еще один российский продукт — аммиак, производимый на предприятии “ТольяттиАзот”. Оно принадлежит еще одному российскому олигарху Дмитрию Мазепину.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине Мазепин общался с президентом россии путиным и пообещал “сдать” Одессу в обмен на контроль над ОПЗ.

Напомним, еще в 2015 году в издании “Зеркало недели” заявили, что Дмитрий Мазепин ведет переговоры по покупке Одесского припортового завода.