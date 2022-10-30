Арестович прокоментував вибухи в Севастополі

Цитата

“У Севастополі, ми ж бачимо, вертоліт літає і стріляє в усі сторони. Напевне, friendly fire (дружній вогонь – ред.). Понапивалися і почали стріляли один в одного. Результат цього обстрілу – "Макаров" уражений. Реальний ступінь його пошкодження я не знаю. Дуже багато хто "вибухнув" – що там все уражено, все горить, все вибухає, все затонуло. Але я почитав відкриті російські джерела і там сказано, що "Макаров" пошкоджений з невідомою степінню, а тральщик "Іван Голубєц" отримав у попу friendly fire і рішуче попрямував за флагманом крейсером "Москва", – прокоментував Арестович.

Зазначимо, що був уражений російський фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм крилатих ракет – саме ними окупанти атакували Вінницю, внаслідок цієї атаки загинули діти.

Нагадаємо

Як повідомлялося, вночі та вранці 29 жовтня в Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. За словами російського голови Севастополя Михайла Развожаєва, відбулася атака безпілотників, яку відбивали кораблі Чорноморського флоту рф.