Арахамія прокоментував відставку Ємця та Уманського

Відповідаючи на питання, як він оцінює можливу відставку Ємця під час карантину та відставку Уманського під час економічної кризи і на кому за це буде відповідальність, Арахамія зазначив: "Це ж за власним бажанням".

"Ну, не можна проконтролювати. Ви ж розумієте, що люди повинні працювати 24/7. Пан Ємець, я його поважаю, він дуже досвідчений хірург, але, я думаю, він не очікував, що буде робота у такому режимі. Наскільки мені відомо, пан Уманський спілкувався з Прем’єром, він буде допомагати команді. Він мало часу на посаді, й не думаю, що це якась загроза. Заступники всі залишаються. Заступники зазвичай роблять всю роботу, а міністр це політична посада", - додав він.

Як раніше повідомляв УНН, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр фінансів Ігор Уманський і міністр інфраструктури Владислав Криклій можуть найближчим часом залишити уряд.